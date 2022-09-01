وزير خارجية باكستان يشكر المساعدات الايرانية لمتضرري السيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية مساء اليوم الخميس، عن المكالمة الهاتفية بين بيلاوال بوتو زرداري ونظيره الإيراني حول الفيضانات في باكستان والقضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي.

وخلال حديث مع أمير عبداللهيان، أعرب زرداري عن تقديره لشحن المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات غير المسبوقة في باكستان. وأبلغ زرداري نظيره الإيراني عن الأضرار الجسيمة التي سببها تغير المناخ والأمطار الموسمية الغزيرة.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن إسلام أباد تتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح نداء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المالية الى باكستان. كما استعرض بيلاوال زرداري مع امير عبداللهيان، آخر المستجدات المتعلقة بعلاقات إيران والمصالح المشتركة بين طهران واسلام اباد.

/انتهى/