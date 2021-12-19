أمير عبداللهيان يؤكد على دور منظمة التعاون الإسلامي في حل مشاكل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على هامش الاجتماع في إسلام آباد، مهنئا له منصبه الجديد بصفته أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد امير عبداللهيان على دور منظمة التعاون الاسلمي للمساعدة في حل المشاكل والأزمات في العالم الإسلامي بما في ذلك أفغانستان وفلسطين.

كما انه على هامش الاجتماع التقى امير عبداللهيان بنظيره الاردني ايمن الصفدي وناقشا معا اخر التطورات في المنطقة وخاصة موضوع افغانستان وفلسطين.

وفي وقت سابق على هامش الاجتماع ايضا التقى امير عبداللهيان نظيره الباكستاني عمران خان وناقشا معا اخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر امير عبداللهيان أن عمران خان زار طهران مرتين ويتوقع أنه ردا على تلك الزيارات سيقوم مسؤولون إيرانيون أيضا برحلات إلى باكستان مضيفا إن عمران خان دعا حجة الإسلام رئيسي لزيارة إسلام آباد في المستقبل القريب.

وخلال الاجتماع التقى امير عبداللهيان نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للاتجاه المتنامي للعلاقات كما بحثا آخر التطورات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

وجدد وزير خارجية جمهورية أذربيجان خلال اللقاء دعوة وزير خارجية بلادنا لزيارة باكو. وخلال الاجتماع التقى امير عبداللهيان نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو وناقش معا اخر تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبلغ وزير الخارجية التركي تحياة الرئيس التركي الى الرئيس الايراني، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات ودية ومتميزة.

واجرى الجانبان محادثات حول زيارة "أردوغان" المرتقبة إلى طهران.

وقام وزير الخارجية الايراني مع وزير خارجية سيراليون ديفيد فرانسيس بالتشاور وتبادل الآراء بشأن العلاقات الثنائية.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية سيراليون سيزور الجمهورية الاسلامية هذا الأسبوع.

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