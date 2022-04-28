عبد اللهيان: يمكن للعلاقات بين بلدينا أن تصبح انموذجا للعلاقات بين الدول الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن ذلك جاء في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" مع وزير الخارجية الباكستاني الجديد "بلاول بوتو زرداري" هنأه فيه بتعيينه لهذا المنصب متمنيا له التوفيق والنجاح، وأضاف: أتمنى أن نشهد نموا في العلاقات بين البلدين خلال فترة توليكم الجهاز الدبلوماسي الباكستاني.

وقال: تحتفل الجمهورية الإسلامية الايرانية وباكستان هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعلاقاتهما ، ويمكن أن تصبح هذه العلاقات ، التي تستند إلى مشتركات ثقافية وتاريخية ولغوية واسعة النطاق ، انموذجًا للعلاقات بين الدول الإسلامية.

وتابع أمير عبداللهيان: لدينا قضايا مختلفة للتعاون على جدول الأعمال ونسعى بقوة لتحسين العلاقات في جميع الأبعاد.

وأضاف: مهمتنا هي ايجاد الدعم والتسهيلات الجديدة المتبادلة التي يتوقعها مسؤولو وشعب البلدين.

باكستان عازمة على تطوير علاقتها مع إيران

بدوره شكر وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية نظيره الإيراني على تهنئته الصادقة ، وأشار إلى علاقات باكستان الطيبة مع ايران الصديقة، والقواسم الشعبية والتاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين.

وأعلن بلاول بوتو زرداري عزم إسلام آباد على تعزيز العلاقات الثنائية ، وأعرب عن أمله في توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين بشكل أكبر من خلال إزالة العقبات القائمة.

ودعا وزير الخارجية الايراني نظيره الباكستاني لزيارة طهران.

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