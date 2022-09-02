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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٢:٤٨ م

خلال اتصال هاتفی؛

أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات المفاوضات النووية

أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات المفاوضات النووية

ناقش وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني اخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي اخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين منها مفاوضات رفع العقوبات.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق اتفاق جيد ومستقر وقوي.

وأضاف وزير خارجية بلادنا: في عملية إعداد رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم النظر في تسريع وتسهيل إنهاء المفاوضات.

ومن جانب اخر أعرب وزير الخارجية العماني، في هذه المحادثة، عن شكره للنهج النشط والبناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن أمله في أن تحقق محادثات فيينا النتائج المرجوة بتعاون جميع الأطراف.

/انتهى/

رمز الخبر 1926320
https://ar.mehrnews.com/news/1926320/

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