إيران تسعى إلى استقرارالسلام والصداقة الدائمة في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش، انه اكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، العميد صباحي فرد صباح اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتشكيل قوة الدفاع الجوي أثناء تهنئته بيوم قوات الدفاع الجوي، على التفاعل البناء والفعال والمثمر وتبادل المعرفة مع الدول الصديقة والحليفة على جميع المستويات حسب الضرورة .

وقال أصبحت قوة الدفاع الجوي اليوم، بالاعتماد على المعرفة المحلية والإبداع والابتكار والالتزام والموارد البشرية الذكية قوة نموذجية في المنطقة من خلال تمرير جميع العقوبات والقيود.

وقال العميد علي رضا صباحي فرد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبحث عن استقرار السلام والصداقة في المنطقة والعالم، والدفاع الجوي للجيش ينمو دائمًا ويلعب دورًا من أجل التعامل مع جميع أنواع التهديدات في ساحة العلوم الدفاعية.

واستعرض بعض الإنجازات الجديدة التي حققتها قوة الدفاع في مجال أنظمة الرادار والصواريخ، مؤكداً: أن قوات الدفاع الجوي، التي تمتلك أحدث المعدات التي هي على حافة تكنولوجيا العالم، تراقب آلاف الكيلومترات خارج الحدود وفي حالة الدخول دون السماح لأي طير تتخذ الإجراءات الحاسمة والمؤسفة.

وأشار العميد صباحي فرد: لسنا معتمدين على أي دولة في مجال المعدات الدفاعية، وقد وصلنا إلى مستوى من النمو نقوم بتصدير معدات لتبادل المعرفة والتفاعل والسلام الدائم والصداقة.

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