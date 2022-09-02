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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٥:١٥ م

القوات التركية تعتدي بالمدفعية على ريف الرقة الشمالي

القوات التركية تعتدي بالمدفعية على ريف الرقة الشمالي

اعتدت مجموعات مسلحة مدعومة من القوات التركية بالقذائف المدفعية الثقيلة على مناطق سكنية بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر أهلية من المنطقة أن مجموعات مسلحة مدعومة من القوات التركية استهدفت بالقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي “ام فور” بالريف الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهدافات اسفرت عن وقوع أضرار بعدد من المنازل والممتلكات وأدت إلى نشر حالة من الهلع لدى المواطنين.

واعتدت القوات التركية والمجموعات المسلحة الاحد الماضي بالقذائف المدفعية الثقيلة على قرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي “ام فور” وقريتي صيدا ومعلق بالريف الشمالي للرقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926324
https://ar.mehrnews.com/news/1926324/

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