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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:٣٦ م

قصف تركي يستهدف محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة

قصف تركي يستهدف محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة

صرحت وكالة الانباء السورية (سانا) بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية جددوا عدوانهم على القرى المحيطة بمناطق انتشارها قرب الشريط الحدودي حيث استهدفوا صباح اليوم بعدد من قذائف المدفعية والقذائف الصاروخية محيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت سانا عن مراسلها في الحسكة بأن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا عدداً من القذائف الصاروخية والمدفعية سقطت على منازل المواطنين في عدة قرى بمحيط بلدة أبو راسين شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتنتشر في أرياف الحسكة والرقة وحلب تنظيمات إرهابية تتبع لقوات الاحتلال التركي تقوم وبدعم من مدفعية الاحتلال باستهداف القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق انتشارها ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح عشرات الأسر من سكان هذه القرى إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

/انتهى/

رمز الخبر 1923287
https://ar.mehrnews.com/news/1923287/

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