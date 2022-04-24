قصف تركي يستهدف محيط بلدة أبو راسين بريف الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت سانا عن مراسلها في الحسكة بأن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا عدداً من القذائف الصاروخية والمدفعية سقطت على منازل المواطنين في عدة قرى بمحيط بلدة أبو راسين شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتنتشر في أرياف الحسكة والرقة وحلب تنظيمات إرهابية تتبع لقوات الاحتلال التركي تقوم وبدعم من مدفعية الاحتلال باستهداف القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق انتشارها ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح عشرات الأسر من سكان هذه القرى إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

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