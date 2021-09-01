قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جددت القوات التركية والمجموعات المسلحة المرتطبة بها قصفها على قرى وبلدات في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ونقلت سانا عن مصادر أهلية قولها إن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها قصفت بقذائف الهاون قرى الدشيشة وتل لبن وأم الخير والكوزلية وطويلة الوكاع في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

وقصفت القوات التركية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها الاثنين الفائت قرية تل طويل إلى الغرب من بلدة تل تمر ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل.

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