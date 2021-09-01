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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٤:٤٩ م

قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا

قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا

قصف تركي يطال 6 قرى في ناحية تل تمر بريف الحسكة الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جددت القوات التركية والمجموعات المسلحة المرتطبة بها قصفها على قرى وبلدات في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ونقلت سانا عن مصادر أهلية قولها إن “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها قصفت بقذائف الهاون قرى الدشيشة وتل لبن وأم الخير والكوزلية وطويلة الوكاع في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

وقصفت القوات التركية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها الاثنين الفائت قرية تل طويل إلى الغرب من بلدة تل تمر ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل.

/انتهى/

رمز الخبر 1917508
https://ar.mehrnews.com/news/1917508/

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