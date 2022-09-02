استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، النار على فلسطيني عند مستوطنة كريات أربع، بزعم تنفيذ عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر عبرية "ان هناك اصابة اسرائيلي في عملية الطعن فيما تم تحييد المنفذ".

وظهر الشاب في صورة ملقى على الأرض إثر إصابته برصاص الاحتلال، ولم يسمح الاحتلال لأحد بالإقتراب منه.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط عملية الطعن عند مدخل بيت عينون، عقب إصابة شاب برصاص الاحتلال ومنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقله أو الاقتراب منه.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الإقتراب لإسعاف الشاب المصاب.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين. وأعلن جيش الاحتلال استشهاد شاب بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من مفترق بين عينون شمال شرق مدينة الخليل.

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