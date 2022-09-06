استشهاد الشاب "محمد سباعنة" خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال استهدف مركبة بالرصاص خلال اقتحام مدينة جنين، ما ادى لاصابة شاب بصورة خطيرة وصل على اثرها للمستشفى الحكومي في جنين، ولاحقا اعلن عن استشهاده".

وخلال الاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين فجرت بيت الشهيد رعد حازم في جنين.

وبحسب مصادر عبرية، فان وحدات اليمام الخاصة في جيش الاحتلال شاركت باقتحام مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة واليات عسكرية اقتحمت مخيم جنين من حاجزي دوتان والجلمة وقامت بمحاصرة عمارة النخيل واحتجاز كل من يتواجد بداخل النادي الرياضي.

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