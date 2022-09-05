شهيد متأثراً بجراحه خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية غرب جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب طاهر محمد زكارنة ١٩ عاما برصاص الاحتلال في قباطية.

وقد أدخل المستشفى مصاباً برصاصة في الرأس ورصاصة في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر .

وقالت مصادر محلية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية فجر اليوم وحاصرت منزل يعود لعائلة أبو معلا وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه وسط عملية إطلاق نار.

وأصيب الشاب برصاصة مباشرة في رأسه نقل على إثرها إلى مستشفى الرازي في المدينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني الذي نقلت طواقمه الشاب المصاب إن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة بالرأس بالرصاص الحي لشاب وحالته حرجة جدا.

/انتهى/