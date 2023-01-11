إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعملية طعن في الخليل واستشهاد المنفذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصيب مستوطن "إسرائيلي" بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر عملية طعن قرب مستوطنة حفات يهودا قرب الخليل.

وبحسب ما تسمي منظمة "انقاذ بلا حدود" الصهيونية ، فأن مستوطن اصيب بجراح خطيرة،اثر تلقى المستوطن عدة طعنات في الرأس والرقبة".

وأعلنت "انقاذ بلا حدود"، استشهاد منفذ عملية الطعن قرب الخليل، بعد إطلاق مستوطن أخر النار عليه.

وبالتزامن مع ذلك، لم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية أي تصريح ينفي أو يؤكد خبر استشهاد مواطن فلسطيني في مدينة الخليل

ونشرت وسائل الإعلام الصهيونية عبر منصاتها، صور تزعم فيها أنها لمكان عملية الطعن في مدينة الخليل:

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