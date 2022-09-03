الخارجية الايرانية تتابع قضية الاعتداء على سيدة إيرانية في قبرص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدرت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية بيانا اثر انتشار فيديو عن ضرب سيدة إيرانية من قبل مالك البيت الذي تقيم فيه بالايجار في قبرص، في ذلك الحين قام قنصل سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية بقبرص بزيارتها في المستشفى وتابع مراحل علاجها.

كما طلبت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية، عقب هذا السلوك اللاإنساني من الحكومة القبرصية التحقيق في هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب القلق الواسع الذي ابداه المواطنون الإيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات القبرصية أنها ستحقق بعناية وتتابع هذا الحادث المؤسف. كما اعتقلت الشرطة القبرصية، الخميس، منفذ الاعتداء وهو بريطاني الجنسية.

وبحسب بيان العلاقات العامة بوزارة الخارجي ، فإن مسؤولي الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية كانوا على اتصال بهذا الصدد بالسفير القبرصي في طهران الذي اعلن عن التحقيق الفوري من قبل شرطة بلاده بالحادث وقال إن هذه القضية قيد التحقيق.

واكد بيان العلاقات العامة بوزارة الخارجية بان الدعم القنصلي للمواطنين الايرانيين في الخارج يعد من أهم مهمات البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

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