إيران تدين الاعتداء الارهابي على مصلين أحد أكبر المساجد في مدينة هرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن قلقه من استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان، وأكد: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ستقف إلى جانب أفغانستان وشعبها المظلوم ضد ظاهرة التطرف والعنف والارهاب.

واعرب كنعاني عن تعازيه لذوي ضحايا هذا الاعتداء الإرهابي، سائلا الباري تعالى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وصرحت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن انفجارا هائلا هز أحد أكبر المساجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا بينهم إمام المسجد وإصابة 45.

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