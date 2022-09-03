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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:١٣ ص

خلال بيان؛

القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية تنفي خبرا حول انشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية

القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية تنفي خبرا حول انشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية

نفت العلاقات العامة للقوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية خبرا منسوبا لقائد هذه القوة العميد امير علي حاجي زاده حول بناء محطة فضائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اثر انتشار خبر منسوب لقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زاده في الاجواء الافتراضية والشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الاعلام حول البدء بانشاء محطة "الشهيد طهراني مقدم" الفضائية خلال عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران (1-11 شباط/فبراير) فقد نفت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية صحة هذا الخبر.

وقالت: ان القوة الجوفضائية ليس لها في جدول اعمالها مثل هذه الخطة في الوقت الحاضر وتتوقع من وسائل الاعلام متابعة الاخبار المتعلقة بهذه القوة من المصادر والمراجع الاعلامية الرسمية لحرس الثورة الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926336
https://ar.mehrnews.com/news/1926336/

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