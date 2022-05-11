حرس الثورة الاسلامية يستهدف مقرات الإرهابيين في أربيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية صباح اليوم مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل بقصف مدفعي.

ولم ترد المزيد من التفاصيل حول الخسائر التي مني بها الإرهابيون.

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