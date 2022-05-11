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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٢:١٨ م

اليوم؛

حرس الثورة الاسلامية يستهدف مقرات الإرهابيين في أربيل

حرس الثورة الاسلامية يستهدف مقرات الإرهابيين في أربيل

استهدفت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية صباح اليوم الأربعاء، بالمدفعية مقرات الجماعات الإرهابية في مدينة أربيل العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية صباح اليوم مواقع الجماعات الإرهابية في أربيل بقصف مدفعي.

ولم ترد المزيد من التفاصيل حول الخسائر التي مني بها الإرهابيون.

/انتهى/

رمز الخبر 1923671
https://ar.mehrnews.com/news/1923671/

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