جيش الاحتلال يطلق مناورة عسكرية مفاجئة من اليوم وتمتد حتى الثلاثاء على حدود لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال ان المناورة ستشمل حركة نشطة لقوات الجيش وسيسمع دوي انفجارات عل الحدود جراء التدريبات، لافتًا إلى أن هذه المناورة "جُزء من خطة التدريبات السنوية للعام 2022"بحسب زعمه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي"، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "إن التدريبات العسكرية تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل".

وتأتي المناورة مع تزايد وتيرة التوتر بين لبنان والاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل غاز "كاريش" في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي يسيطر عليه الاحتلال، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في سبتمبر/ أيلول الجاري.

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