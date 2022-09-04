إيران تُسيّر 80 رحلة إلى العراق بشكل يومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع المسؤول قائلا: "ان هذا البرنامج سوف يبدأ في يوم 6 ايلول الجاري ويستمر الى 21 من الشهر ذاته، فيما تم نقل رحلات زيارة الاربعين حديثا الى قاعة سلام التابعة لمطار الامام الخميني طاب ثراه".

وأشار صالحي الى استضافة قاعة سلام لمختلف المواكب الحسينية حيث تم تشكيل 10 مواكب خارج القاعة من قبل شركة الخطوط الجوية فيما يقوم المسؤولون عن الشركات باستضافة زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

ومن جهة أخرى أكد رئیس لجنة الاربعين المرکزية، سید مجید میر احمدي، أن بإمكان زوار الدول الاخرى السفر عبر المطارات الايرانية لزيارة الاربعين، بإستثناء الرعايا الافغان المقيمين في ايران الذين لديهم جوازات سفر خاصة، وأضاف قائلا: "انه تقرر في الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد وضع المحافظين الامكانات الموجودة لديهم تحت تصرف منظمة الطرق كي يواصل الزوار طريقهم براحة، فيما على السائقين الاعزاء التعاون بكل ما اوتوا من قوة كما في السابق".

وشدد مير احمدي على أنه تقرر عدم تجاوز اصحاب مرائب السيارات من السعر الذي تم تحديده لهم 5 آلاف تومان للمواقف الحكومية و10 آلاف تومان للقطاع الخاص، فيما سيتم التصدي قانونيا لكل من يرتكب مخالفة قانونية.

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