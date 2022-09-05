سفينة "الشهيد سليماني" احدى الانجازات الوطنية المميزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء باقري، ادلى بهذا التصريح، صباح اليوم الاثنين، خلال مراسم انضمام 3 سفن حربية بينها سفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية الى القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، مضيفاً: "ان مراحل تصميم وانتاج هذه القطعة البحرية، اُنجزت على ايدي النخب العلمية الشبابية من خريجي جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية".

ولفت رئيس اركان القوات المسلحة ايضا، بان سفينة الشهيد سليماني الدورية القتالية، تتمتع بقدرات اوسع للمناورة وشعاع دائري أصغر كثيرا مقارنة بسائر السفن ذات الحجم المماثل، وبما يتيح لها امكانية تنفيذ شتى العمليات التكتيكية الهجومية والدفاعية.

واشار إلى ان هذه السفينة مزودة باربعة اجهزة محركات جبارة محلية الصنع توفر لها امكانية التواجد السريع في ساحات المواجهة والابحار لمسافات بعيدة لحماية مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ من دون الحاجة الى عملية الدعم اللوجستي الساحلي.

وحول الميزات الاساسية الاخرى التي تتميز بها سفينة الشهيد سليماني، قال اللواء باقري: "القدرة حمل اقلاع وهبوط المروحيات، وحمل كافة أنواع القطع البحرية الهجومية السريعة والطائرات المسيرة عمودية الاقلاع اثناء الابحار واستخدام أنظمة الحماية الذاتية ومعدات الاتصالات والمخابرات السلكية واللاسلكية المتقدمة والحديثة، وهي محلية الصنع بامتياز".

وأضاف انها مجهزة ايضا بأحدث أنظمة الكشف وتعقب الاهداف واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والحرب الإلكترونية الاستطلاعية وتحديد ورصد الأهداف والاجسام البحرية السطحية وتحت السطحية.

وأكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، ان سفينة الشهيد سليماني صنعت بفضل تجارب القادة والمدراء والنخب العلمية وسواعد الطاقات البشرية الثورية الكفوءة لدى الحرس الثوري والجيش و وزراة الدفاع ومعاهد الابحاث العلمية والشركات المعرفية والجامعات الصناعية في البلاد.

واقيمت، صباح اليوم الاثنين، مراسم ازاحة الستار عن 3 سفن حربية بينها سفينة "الشهيد سليماني" لإجراء الدوريات والمهام القتالية.

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