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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٤:١٨ م

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 74

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 74

ارتفع عدد الضحايا في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، إلى 74 قتيلا ولا يزال 26 في عداد المفقودين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في منطقة جانزي، التبت ذاتية الحكم، لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 170 آخرون. وفي مدينة يان قتل 34 شخصا وأصيب 89 آخرون.

ولا تزال عمليات البحث معقدة بسبب الأمطار الغزيرة مع احتمال حدوث تدفقات طينية وانهيارات أرضية.

وتم إرسال الأفراد العسكريين بجيش التحرير الشعبي لمساعدة رجال الإنقاذ، ويشرف على جميع أعمال البحث والإنقاذ والانتعاش من قبل مجموعة عمل تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. ويتم نقل المساعدات المادية على وجه السرعة إلى منطقة الكارثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1926441
https://ar.mehrnews.com/news/1926441/

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