مناورة اقتدار 1401... تطور في عالم الاسلحة الالكترونية وانظمة التشويش والتجسس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وحدات المشاة والمدرعات والطيران وفرق الحرب الإلكترونية وطائرات الإسناد والشحن والرصد شاركت في هذه المناورات في منطقة نصر اباد باصفهان، حيث تم تقييم أساليب الرد السريع وجهوزية القوات للتعامل مع التهديدات.

وقال نائب قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد "نوذر نعميت" لمراسل قناة العالم : "خلال هذه المناورات نقوم باختبار معدات وجهوزية قواتنا، كما نقوم بتبادل الخبرات بين كوادر القوات المختلفة، اختبرنا جهوزية قواتنا بشكل كامل وكانت النتائج موفقة وايضاً نقوم بالتمرين على العمليات الليلية خلال المناورات.

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