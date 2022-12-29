بِنداء "يازهراء (ع)" انطلاق مناورات مشتركة ضخمة للجيش الإيراني مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منسق العمليات في الجيش الإيراني، الادميرال "سياري"، أوضح في مؤتمر صحفي، ان المناورات ستبدا الليلة برمز "يا زهراء (س)" في منطقة جاسك وشرق مضيق هرمز حتى مدار 10 درجة شمالا في شمال المحيط الهندي.

وتابع"سيّاري": تشارك في هذه المناورات التي هي جزء من التدريب العملي في التقويم السنوي لتحسين القوة القتالية، جزء من وحدات المشاة والوحدات المدرعة والآلية من القوات البرية وأنظمة الدفاع لقوات الدفاع الجوي، الغواصات والسفن والوحدات الطائرة والقوات الخاصة للجيش باسناد من القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية تحت شعار "الثقة بالنفس، الاقتدار والأمن المستديم".

وأكد منسق العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة للجيش تشهد تكتيكات تختلف عن المناورات السابقة، وذلك تماشيا مع التجربة المكتسبة والتهديدات المتوقعة.

وأكد الأدميرال "سياري" أن من الرسائل الهامة لهذه المناورات هو عرض قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإظهار فشل العقوبات التسليحية المفروضة على البلاد واستبدالها بأسلحة محلية الصنع.

واعتبر انسحاب القوات الخارجية وبالأخص الولايات المتحدة وإنجلترا ضرورياً لإرساء الأمن وإعادة الصلح والاستقرار للمنطقة.

/انتهى/