القوة الجوية الإيرانية مستعدة لمواجهة أي نوع من التهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات الجوية للجيش الايراني العميد الطيار حميد واحدي في إشارة إلى الأمر الأخير الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بضرورة زيادة القوة القتالية للقوات المسلحة: ان نمو وتطور وتقدم البلاد يتحقق في ظل الأمن المستقر، واليوم القوات الجوية تحاول أيضًا تحسين قوتها القتالية مقارنة بالماضي وتوفير احتياجاتها داخليًا .

وأضاف: القوة الجوية الايرانية جاهزة اليوم للتعامل مع أي نوع من التهديدات وتنفيذ أي نوع من المهام بناء على تلقي أوامر من التسلسل الهرمي للقيادة.

وعن مهرجان مالك الاشتر وفعاليته النوعية على مستوى القوات، قال قائد القوات الجوية: تعقد نخب القيادة العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في اطار مهرجان مالك الاشتر كل عام هذا المهرجان بمنهج علمي ومعرفي وله تأثير إيجابي. فهو يؤثر على دقة العملية وتحسين القدرة العملياتية للقوات المسلحة.

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