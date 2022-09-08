تنفيذ عمليات إنزال جوي ليلي بالمروحيات في مناورات القوة البرية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "كريم جشك" قال في تصريح مساء الأربعاء عن هذه المناورات التي تستمر يومين في منطقة نصرآباد العامة في إصفهان وسط إيران: تم نشر الوحدات العملانية لهذه القوة في منطقة نصرآباد.

وأضاف: في هذا الجزء من المناورات، تم نشر المشاة والمدرعات والمدفعية والمحطات المتحركة للطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية التابعة للقوة البرية في منطقة نصرآباد العامة بإصفهان.

وأوضح العميد جشك أن جميع المعدات والأدوات المدرعة وناقلات الجند والمدافع والمعدات الهندسية قد دخلت منطقة المناورات العامة قادمة من 8 محافظات في غضون 48 ساعة، مضيفاً أن جميع المعدات قد جُلبِت إلى منطقة المناورات بواسطة ساحبات ثقيلة وثقيلة للغاية مصنعة في مصانع القوات البرية.

وأشار المتحدث باسم مناورات "اقتدار القوة البرية 1401" إلى تجهيز المنطقة العامة لتنفيذ المناورات، وأضاف أن: الوحدات الهندسية للقوات البرية للجيش كانت موجودة في المنطقة قبل شهر من بدء المناورات وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المناورات مثل شق الطرق، وبناء الجسور، وإزالة العوائق الطبيعية، وتنفيذ تكتيكات الأرض المسلحة مثل حفر القنوات والحواجز.

وتابع العميد جشك أن: مناورات "اقتدار القوة البرية للجيش" تجري بهدف تقييم وتحسين القوة والجاهزية القتالية لوحدات القوات البرية للجيش في التعامل مع التهديدات الجديدة.

يذكر أن مناورات "إقتدار القوة البرية 1401" للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت صباح الأربعاء في منطقة نصرآباد العامة في إصفهان وتستمر يومين.

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