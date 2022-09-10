الفريق الطبي التابع للقوى الجوية الإيرانية يقدم الخدمات الطبية لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الفريق الطبي التابع لقسم الصحة والإغاثة والعلاج بالقوات الجوية، اشارة إلى أداء الفريق الطبي لهذه القوة في الأيام الأولى لزيارة الأربعين الحسيني، قائلاً: "فيما يتعلق ببدء خدمة قسم الصحة بالقوات الجوية اعتبارا منذ 8 أغسطس، فان المركز بدأ قبول المرضى، والحمد لله، يستمر هذا العمل بشكل جيد".

وأوضح: "جميع المعدات جاهزة للعمل ولا داعي للقلق، وفي هذا الصدد، يوجد 34 سريرا جاهزا للخدمة حاليا، وهو رقم كبير ومقبول للمراكز الطبية المتنقلة".

وأشار عقيلي: "حاليا، تخدم زوار الحسين الأقسام المتنقلة لطب الأسنان والمختبر والأشعة وغرفة العمليات والصيدلة وذلك بحضور 56 طبيب تخدير وطوارئ وأشعة وأطباء قلب وأطباء عموميين".

وبيّن أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ1900 زائر، وأضاف: "حاليا، تتمركز سيارتا إسعاف، وحافلة إسعاف تتسع لـ13 سرير، إضافة إلى محطة إسعاف بأربعة مقاعد على حدود مهران، مسؤولة عن علاج ومتابعة المرضى.

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