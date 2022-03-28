ايران مستعدة لتصدير 4 ملايين جرعة لقاح محلي للدول الأخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي قال خلال زيارته لنصب الشهداء التذكاري في منطقة شلمجة الحدودية بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: "تعد إيران من الدول الرائدة في العالم في مجال إنتاج لقاح كورونا ويوجد حاليًا 6 مراكز إنتاج لقاح في البلاد تنتج أنواعًا مختلفة من اللقاحات".

وأكد على استعداد وزارة الصحة لتصدير أربعة ملايين جرعة من لقاح كورونا المنتج محليا، وقال: بدأ تصدير لقاح كورونا وحتى الآن تم تصدير 200 ألف جرعة لقاح إلى نيكاراغوا.

وأشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن 97٪ من الأدوية في ايران يتم تصنيعها محلياً، مضيفا: تحقيقاً لشعار العام (الانتاج القائم على المعرفة وتوفير فرص العمل) يتم التخطيط لإنتاج 100٪ من الأدوية المطلوبة محلياً.

وقال عين اللهي: "بسبب الاكتفاء الذاتي في إنتاج العديد من المواد الصيدلانية، نحن مستعدون لتصدير الأدوية التي تحتاجها الدول الأخرى".

وأضاف: "نشهد اليوم إنجازات كبيرة لخريجي جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد، وتوجد هذه القدرة في إيران على تقديم الخدمات الصحية لمواطني الدول الأخرى، وخاصة الدول المجاورة ، في سياق السياحة الطبية".

وأكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى أنه سيتم افتتاح أول مشروع للسياحة الطبية في ايران في منطقة شلمجة الحدودية مع العراق: تم الانتهاء من الأعمال التمهيدية لهذا المشروع ويتم حاليا تنفيذ الأنشطة ذات الصلة به.

وأردف وزير الصحة: "نظرا لقصر المسافة بين مدينة البصرة (جنوب العراق) ومنطقة شلمجة الحدودية، يمكن لمواطني هذا البلد، وخاصة اهالي البصرة ، الاستفادة من المرافق الطبية في مستشفى الشهيد سليماني المتعدد الأغراض في شلمجة للسياحة الطبية، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة لسكان قرى المنطقة الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية لهذا المجمع الطبي".

واعرب وزير الصحة الايراني عن أمله في تدشين هذا المستشفى خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قائلاً: "سيعمل أساتذة وأطباء أكفاء في مركز شلمجة الطبي".

ولفت عين اللهي إلى الامكانيات الطبية لـ 63 جامعة للعلوم الطبية في ايران، وقال: هناك 20 ألف عضو هيئة تدريس ناشطون في جامعات العلوم الطبية، ويتابع 270 ألف طالب دراستهم في هذ الجامعات في جميع التخصصات.

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