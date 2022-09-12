خدمات الحرس الثوري مستمرة حتى عودة جميع الزوّار إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح اليوم الاثنين، قدم العميد "شريف" نبذة عن الاجراءات والتدابير التي اتخذها الحرس الثوري من اجل تسهيل ظروف الزيارة الاربعينية؛ مؤكدا بان هذه الخدمات ستتواصل حتى عودة جميع الزوار الايرانيين الاعزاء الى ارض الوطن.

وتابع المسؤول الإيراني، ان الحرس الثوري يقوم بدوره في خدمة الزوار، وفقا للضرورة وبما يتناسب وبرامج المواكب واصحاب البر المساهمين في اقامة هذه المناسبة العظيمة.

وعن الخدمات التي يقدمها الحرس الثوري لفت العميد "شريف" أنها تشمل مختلف المجالات الصحية والعلاجية واللوجستية والغذايئة وتوفير مواقف للسيارات وتأمين ممتلكات ومعدات المواكب الحسينية وتوفير السكن للزوار وانشاء مراكز علاجية ومستشفيات ميدانية في طريق الزوار.

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