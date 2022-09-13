163 موكب طبي إيراني لتقديم الخدمات العلاجية لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بدرام باك ايين، أكد في تصريح له الثلاثاء، على ان الفرق الطبية التابعة للصحة الايرانية، تطوعت من اجل المشاركة في حماسة الاربعين هذا العام، وتوفر الخدمات الصحية والعلاجية والغذاء والسكن والارشادات الوقائية، في اطار مواكب صحية انشئت على طريق الزوار.

وبين المتحدث أن من 163 موكبا صحيا ايرانيا، 140 موكبا انشئت في العراق وعلى امتداد الطرقات التي يسلكها الزوار، واضاف ان هناك مواكب علاجية اخرى تقدم خدماتها داخل المناطق الحدودية المكتضة بزوار الاربعينية، غرب وجنوب غربي البلاد، كما بفت إلى أن هذه المواكب ستواصل خدماتها الطبية والعلاجية حتى عودة الزوار الى البلاد.

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