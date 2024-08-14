مسؤول: نحو مليوني ونصف المليون زائر ايراني غادرو الحدود حتى اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام لدائرة تكنولوجيا المعلومات بمنظمة الحج والزيارة الايرانية "مهران فرشيد"، ان نحو مليوني ونصف المليون زائر ايراني، حتى اليوم الاربعاء، غادروا الحدود البرية والجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية باتجاه الاراضي العراقية، للمشاركة في مراسم الاربعينية هذا العام.

ووفقا لاخر الاحصائيات الصادرة عن مصادر رسمية، فقد غادرت ايران لحد اليوم، 5 الاف سيارة نقل محملة بشتى الادوات والمعدات المستخدمة في المواكب الحسينية.

وفي السياق ايضا، تشير الاحصائيات الى ان ما يقارب 3 الاف موكب ايراني ستخدم زوار الاربعينية في هذا العام؛ ومن اجمالي هذا العدد، فقد بدأ ما يزيد عن 535 موكبا حسينيا نشاطه منذ بداية شهر صفر 1446هـ، لخدمة الزوار في ايران والعراق.

وبحسب التقارير ذاتها، ان عدد المواكب الايرانية اخذ بالتزايد مع زيادة اعداد الزوار المشاركين في الزيارة الاربعينية.