عودة 1.6 مليون زائر ايراني من العراق/ حركة الدخول والعودة بأفضل حالاتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد "محمد شرفي" أوضح لدى تفقده منفذ "جذابة " الحدودي مع العراق اليوم الخميس، أن تدفق الزوار الايرانيين على منافذ البلاد، بات يفوق الزوار المتجهين الى كربلاء وبالايام القادمة ستصل العودة الى الذورة.

وذكر أن بحسب شرطة الجوازات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اكثر من ثلاثة ملايين زائر إيراني توجهوا للعراق لأداء مراسم الأربعين.

ولفت العميد شرفي الى المشاكل التي واجهها الزوار للدخول الى العراق الاسبوع الماضي، مبيّنا أنه ولحسن الحظ وبالتنسيق مع مسؤولي الجيش العراقي تم احتواء الوضع، وبتنا نشهد افضل وضع في انسيابية الدخول والعودة من العراق.

وأهاب المسؤول بالزوار الايرانيين بادارة مدة سفرهم وتقليل مدة الاقامة ليتسنى للحكومة العراقية ادارة حشود الزوار خلال هذه المناسبة.

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