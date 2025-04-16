غريب آبادي: الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأمريكا ستعقد في روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني لللشؤون القانونية والدولية، في برنامج إخباري خاص الليلة حول الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "حتى لحظة حديثي في البرنامج، لم نتلق طلبا جديدا من الجانب الآخر لتغيير المكان، ومكان الجولة الثانية من المفاوضات هو روما".