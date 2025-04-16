وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني لللشؤون القانونية والدولية، في برنامج إخباري خاص الليلة حول الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "حتى لحظة حديثي في البرنامج، لم نتلق طلبا جديدا من الجانب الآخر لتغيير المكان، ومكان الجولة الثانية من المفاوضات هو روما".
غريب آبادي: الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأمريكا ستعقد في روما
قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي: "لم نتلق طلبا جديدا من الجانب الآخر لتغيير المكان، ومقر الجولة الثانية من المفاوضات هو روما".
رمز الخبر 1956737
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