اللواء باقري: ايران مستعدة لتعزيز التعاون مع طاجيكستان في المجالات الدفاعية والعسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه التقى وزير الدفاع في جمهورية طاجيكستان، اللواء إمام علي صابر زاده، الذي يزور طهران، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى مع اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، في مقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بعد ظهر اليوم الاربعاء.

وقال اللواء باقري: التعاون المشترك مع طاجيكستان لمكافحة الإرهاب على جدول الأعمال

وهنّأ اللواء باقري وزير الدفاع الطاجيكي على توليه منصب وزير الدفاع، متمنياً له التوفيق في مهامه، مؤكداً أن مستوى التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة للبلدين بلغ ذروته، وهو في حالة تطور مستمر.

وشدد اللواء باقري على أهمية توسيع آفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن القواسم الثقافية والتاريخية والدينية والسياسية المشتركة تشكّل أرضية مناسبة لتعميق التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والطاجيكية.

كما أعرب عن استعداد إيران لتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، لا سيما في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، قدّم اللواء صابرزاده تهانيه بمناسبة يوم الجيش الإيراني، واصفاً القوات المسلحة الإيرانية بأنها "قوية وفعالة"، ومشيداً بما وصفه بـ"التقدم الكبير" الذي حققته الصناعات الدفاعية الإيرانية على المستويين الإقليمي والدولي.