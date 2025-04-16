محادثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة في جنوب شرق ايران والذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الباكستانيين، وقدم تعازيه لأسرهم، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها.

ومن جهته شكر وزير الخارجية الباكستاني نظيره الإيراني على تعاطفه وجهود إيران لملاحقة ومعاقبة مرتكبي والمسؤلين عن هذا العمل الإرهابي، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع إيران لمواجهة ظاهرة الإرهاب المشؤومة.

كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لموقف باكستان البناء تجاه محادثات مسقط، وأبلغه بمواقف إيران المبدئية في هذا الصدد.

وأشاد السفير محمد إسحاقدار بالمعلومات التي قدمها وزير خارجية بلادنا ورحب بعملية المحادثات، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المحادثات إلى نتيجة مرغوبة لإيران والمنطقة بأكملها، وأكد استعداد باكستان لتقديم أي دعم لهذه العملية.