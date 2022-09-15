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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١٠:١٩ م

القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن:

بيان الغرب في مجلس الحكام يتعارض مع آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي

بيان الغرب في مجلس الحكام يتعارض مع آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي

قال القائم بالأعمال الإيراني في السفارة الإيرانية في لندن، إن البيان الأخير للترويكا الأوروبية وأميركا في مجلس حكام الوكالة للطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي السلمي أمر مخجل، معتبرا أن هذا الإجراء يتعارض مع التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي تغريدة على تويتر اليوم الخميس كتب "مهدي حسيني متين" أن: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومع استمرار المواقف الإرهابية والعقوبات الأميركية والصهيونية على إيران، يصدرون بيانا مخجلا ضد الإجراءات الإيرانية الإيجابية بشأن الاتفاق النووي.

وزعمت هذه الدول في بيانها الأخير أن إيران لم تستفيد من الفرصة الدبلوماسية الحساسة وزادت من نشاطاتها النووية.

ومن جهته وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بيان الترويكا الأوروبية وأميركا بأنه غير بناء داعيا هذه الدول إلى عدم تخريب الجهود الدبلوماسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926547
https://ar.mehrnews.com/news/1926547/

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