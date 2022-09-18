واشنطن تايمز: بايدن جعل اميركا في قلب كارثة وطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحيفة: "توعد بايدن بتوحيد البلاد أثناء حملته الانتخابية، لكن وعوده لم يتم تنفيذها حتى الآن. إنه فشل".

وأشارت المقالة إلى أن سياسة الحزب الديمقراطي زادت التضخم إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وأدت إلى ارتفاع سريع لأسعار الوقود، مضيفة أن الديمقراطيين لا يخفون بعد ازدراءهم للولايات المتحدة والأمريكيين الوطنيين.

وأوضحت: "أصبح هذا الازدراء أكثر بشاعة أثناء رئاسة الإدارة الحالية في البيت الأبيض. ما كان يتم الهمس به فقط في السابق، بدأوا الآن يتحدثون عنه بصراحة".

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