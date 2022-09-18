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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٦:٤٧ م

استخبارات حرس الثورة تضبط 39 قطعة سلاح في مدينة "قصر شيرين"

استخبارات حرس الثورة تضبط 39 قطعة سلاح في مدينة "قصر شيرين"

أعلن مدعي المحاكم العامة والثورية لـ"محافظة كرمانشاه" غرب ايران بان استخبارات حرس الثورة الاسلامية ضبطت 39 مسدسا في مدينة قصرشيرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار شهرام كرمي في تصريح له اليوم الاحد إلى جهود الجهاز القضائي في مكافحة تهريب الأسلحة النارية في كرمانشاه، وقال: بالنظر إلى موقع كرمانشاه الحدودي، هناك المزيد من تهريب الأسلحة، وفي هذا الصدد، فإن نهج النظام القضائي هو مواجهة هذه هي القضية.

واضاف: "للأسف، أدى وصول الأسلحة النارية المهربة من حدود كرمانشاه إلى ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار في مدينة كرمانشاه، الا أن معظم عمليات إطلاق النار تتم لإشاعة الرعب".

وقال: لذلك، عقدت منذ العام الماضي، عدة اجتماعات في الجهاز القضائي للمحافظة بحضور مأموري الضبط القضائي والمؤسسات ذات الصلة بالمحافظة من أجل تقليص عدد عمليات تهريب الأسلحة في المحافظة.

وتابع: بعقد هذه اللقاءات زاد عدد الأسلحة التي تم ضبطها في المحافظة ، وترتبط آخر عمليات الضبط بالأيام الأخيرة في مدينة قصرشيرين، ففي هذه العملية تمكنت استخبارات الحرس الثوري في المحافظة من ضبط 39 مسدسا من مهربي السلاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1926598
https://ar.mehrnews.com/news/1926598/

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