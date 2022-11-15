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١٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:١٩ ص

المدعي العام في إسلام أباد غرب؛

استخبارات حرس الثورة اعتقلت عنصرين على صلة بشبكات افتراضية مناهضة للثورة غرب البلاد

استخبارات حرس الثورة اعتقلت عنصرين على صلة بشبكات افتراضية مناهضة للثورة غرب البلاد

تمكنت استخبارات حرس الثورة الاسلامية من القاء القبض على عنصرين من اعداء الثورة في مدينة "اسلام آباد غرب"بمحافظة كرمانشاه غرب ايران كانا يعملان في مواقع الفضاء الالكتروني ويقومان بإكتشاف القوات الامنية وارسال صور كوادرها الى القنوات المعادية للثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة اسلام آباد غرب " سجاد ملايري " أن هذين العنصرين كانا يرسلان صور منتسبي الامن الى المجموعات الارهابية لاغتيالهم.

وقال هذا المسؤول: ان هذين العنصرين اعترفا بأن هدفهما الرئيسي هو اثارة الكراهية واشعال نار المواجهات الداخلية بين المواطنين والقوات الامنية.

وأوضح قائلا: ان تحديد الشخص أو الأشخاص الآخرين المرتبطين بهما مدرج على جدول الأعمال الخاص للأجهزة الأمنية، الذين وصلوا أيضا إلى خيوط تدلهم الى المتهمين.

وأشاد " ملايري " بقوات التعبئة الشعبية والامنية والعسكرية وأكد أن الشعب الايراني خرج من هذه الحرب الهجينة منتصرا كما كان ديدنه في الماضي، وأدخل اليأس في نفوس أعداء الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1927942

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