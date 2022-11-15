استخبارات حرس الثورة اعتقلت عنصرين على صلة بشبكات افتراضية مناهضة للثورة غرب البلاد

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أكد مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة اسلام آباد غرب " سجاد ملايري " أن هذين العنصرين كانا يرسلان صور منتسبي الامن الى المجموعات الارهابية لاغتيالهم.

وقال هذا المسؤول: ان هذين العنصرين اعترفا بأن هدفهما الرئيسي هو اثارة الكراهية واشعال نار المواجهات الداخلية بين المواطنين والقوات الامنية.

وأوضح قائلا: ان تحديد الشخص أو الأشخاص الآخرين المرتبطين بهما مدرج على جدول الأعمال الخاص للأجهزة الأمنية، الذين وصلوا أيضا إلى خيوط تدلهم الى المتهمين.

وأشاد " ملايري " بقوات التعبئة الشعبية والامنية والعسكرية وأكد أن الشعب الايراني خرج من هذه الحرب الهجينة منتصرا كما كان ديدنه في الماضي، وأدخل اليأس في نفوس أعداء الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

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