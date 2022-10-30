استخبارات حرس الثورة الاسلامية تلقي القبض على أعضاء شبكة تخريب جنوب غرب إيران

وأفادت وکالة مهر للأنباء ، أن جهاز استخبارات فيلق "قمر بني هاشم" التابع لحرس الثورة الإسلامية، أصدر بيانًا أعلن فيه عن القاء القبض على أعضاء شبكة تخريب لها صلة بأعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها محافظة جهار محال وبختياري.

وأشار البيان إلی أن جنود إمام الزمان المجهولين في جهاز استخبارات فيلق "قمر بني هاشم"، قاموا بعمليات معلوماتية استطاعوا من خلالها تحديد منزل في احدى مدن المحافظة تواجد فيه أشخاص كانوا يقومون بإعداد وتصميم مواد حارقة وقنابل المولوتوف للتخريب وتدمير الممتلكات العامة.

وأکد البيان أنه خلال العملية القي القبض على ثلاثة اشخاص وسلموا إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم.

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