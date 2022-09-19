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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ١:٠٤ م

"طالبان" تعلن عن إخلاء سبيل مهندس أمريكي مقابل إفراج واشنطن عن شخصية كبيرة في الحركة

"طالبان" تعلن عن إخلاء سبيل مهندس أمريكي مقابل إفراج واشنطن عن شخصية كبيرة في الحركة

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز، مقابل إفراج واشنطن عن شخصية كبيرة في "طالبان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائم بأعمال وزير خارجية "طالبان" إن الحركة أفرجت عن المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح مسؤول كبير في طالبان.

وقال وزير الخارجية بالإنابة أمير خان متقي للصحفيين في مؤتمر صحفي في كابل إنه التبادل تم في مطار كابل اليوم الاثنين، وأقيم استقبال حاشد لبشير نورزاي، المحتجز منذ عقود في الولايات المتحدة، بتهمة المخدرات.

يذكر أن فريريتشز، هو مهندس ومحارب قديم في البحرية الأمريكية من ولاية إلينوي، وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية، وتم اختطافه مطلع فبراير 2020.

/انتهى/

رمز الخبر 1926611
https://ar.mehrnews.com/news/1926611/

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