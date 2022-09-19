قطر توقع مع إيران أكبر صفقة استيراد زعفران في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخارجية الايرانية، قالت أن مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية الضخمة، جرت اليوم الاثنين (في الدوحة)، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية من كلا البلدين، بمن فيهم وزير المالية القطري، على بن احمد الكواري، والسفير الايراني لدى هذا البلد.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، اكد وزير المالية القطري، على ارادة قطر في مواصلة التعامل التجاري مع ايران، وفي المقابل، تطلع سفير الجمهورية الاسلامية الى توسيع التعاون الاقتصادي بما يليق ومستوى العلاقات السياسية بين طهران والدوحة.

وبحسب هذه الاتفاقية، سيقوم الجانب الايراني في بداية اكتوبر القادم، بإرسال الشحنة الاولى من اجمالي الزعفران المتفق عليه بين البلدين.

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