الحرس الثوري الإيراني يحذر إقليم كردستان العراق / تسجيل 583 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد القوات البرية للحرس الثوري: الحرس الثوري الإيراني يحذر إقليم كردستان العراق / لا تجعلوا وطنكم ملاذا للإرهابيين

صرح قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في إشارة إلى استخدام الجماعات الإرهابية اقلیم کردستان العراق لانعدام الأمن في المناطق الحدودية، ان هذا الوضع لا يطيق بالنسبة لنا وسنتقدم بالرد اللازم على الإرهابيين.

في رسالة؛ الرئيس الايراني يعزي بوفاة آیة الله "عبد الامیر قبلان"

ارسل الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي برقية تعزية بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، آیة الله عبدالامیر قبلان.

وزير الخارجية الايراني: اولوية سياسة ايران الخارجية التوجه نحو دول الجوار

شدد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، على ان الاولويات الاساسية لسياسة ايران الخارجية، التوجه نحو دول الجوار.

خلال استقباله رئيس جهاز استخبارات الحرس؛ وزير الأمن يشدد على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون المشترك مع الحرس الثوري الإيراني

أكد وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب خلال استقباله رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وعدد من مساعديه ، على تعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية.

اللواء صفوي: سلاح الجو الايراني يُعدّ قوة الهية

اكد مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، اللواء يحيى صفوي، ان سلاح الجو للجمهورية الاسلامية الايرانية يُعد قوة الهية.

بقرار من وزير الدفاع الايراني: تعيين مساعدين في الشؤون البرلمانية والتخطيط الاستراتيجي

عيّن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، العميد محمد رضا اشتياني، مساعدين له في الشؤون البرلمانية والتخطيط الاستراتيجي.

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأجنبية على "بنجشير" بأفغانستان مدانة/ على أميركا التخلي عن ذهنية فترة "ترامب"

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أحداث الليلة الماضية في إقليم بنجشير الأفغاني، وقال: "أنباء بنجشير مقلقة حقًا وهجمات الليلة الماضية التي شنتها القوات الأجنبية مدانة بشدة".

وزارة الصحة: تسجيل 583 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 583 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 111 الفا و257 شخص.

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