عرض بحري لقوات حرس الثورة الاسلامية يوم غد في مدينة بندرعباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف، عن تنظيم عرض بحري لقوات حرس الثورة الاسلامية في بندر عباس وسواحل الخليج الفارسي ومضيق هرمز ليوم غد الخميس.

وقال العميد شريف بالتزامن مع بداية أسبوع الدفاع المقدس وإحياء ذكرى جهود وشجاعة أبناء الشعب الإيراني في تلك الحقبة المشرفة وبناءً على أمر من القائد سيقام عرض بحري ليوم غد في بندر عباس و بالتزامن في طهران.

وستظهر وحدات القوات البحرية والجوية والمشاة التابعة للقوات المسلحة والتعبئة البحرية، السلطة البحرية وسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سواحل الخليج الفارسي ومضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعلن العميد شريف عن إقامة عرض بحري بمشاركة 1444 سفينة ثقيلة وشبه ثقيلة وخفيفة على شكل تعبئة بحرية ووحدات بحرية مختارة للجيش وحرس الثورة الإسلامية بالقرب من سواحل الخليج الفارسي كبرنامج رئيسي لاستعراض القوات المسلحة في بندر عباس.

وقال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: بالتزامن مع العرض العوامات، مقاتلون يحلقون على ارتفاع عالٍ من سلاح الجو التابع للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية عرضًا جويًا.

وفي الختام أعلن العميد شريف أن استعراض بندر عباس سيقام يوم غد بحضور كبار قادة القوات المسلحة والدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

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