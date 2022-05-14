قوات حرس الثورة الاسلامية توقف سفينة تحمل وقوداً مهرباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس قضاة مدينة هرمزغان مجتبى قهرماني عن توقف سفينة تحمل وقوداً مهرباً في الخليج الفارسي من قبل قوات الحرس الثورة الاسلامية.

وأشار إلى أنه تم خلال عملية التفتيش على هذه السفينة ضبط أكثر من 42 ألف لتر من الوقود المهرب و 4 من أفراد الطاقم تم اعتقالهم لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.

وقال قهرماني ان مرتكبي عمليات التهريب للوقود اضافة الى الغرامات والسجن سيتم ايضا الحكم عليهم بمصادرة سفنهم.

وقال رئيس قضاة هرمزغان: إن الأفعال الإجرامية لمهربي الوقود لن تكون مخفية عن اعيون القوات الامنية وستكون معاقبة مرتكبي هذه الجرائم حاسمة وبدون مسامحة.

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