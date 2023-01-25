متحدث الخارجية الإيرانية يوضح السبب الرئيسي لغضب أمريكا من حرس الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اليوم الأربعاء ، في سلسلة تغريدات ، إلى الأعمال العدائية للولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني وأسباب غضب هذا البلد ضد حرس الثورة الإسلامية ، كتب: ان الأعمال العدائية للنظام الأميركي ضد الشعب الإيراني لاتعد ولاتحصى.

وأضاف ان : "الأبعاد المختلفة لظلم الحكومة الأميركية وجرائمها ضد الشعب الإيراني تكشف جيدا زيف ادعاءات مسؤولي واشنطن الدفاع عن حقوق الانسان وتسييسها ذلك واستغلالها كوسيلة".

وتابع كنعاني: التخطيط للانقلاب ، والدعم الشامل للمعتدي في حرب الثماني سنوات المفروضة، وتعمد إسقاط طائرة الركاب ، وشن حرب هجينة ، ودعم المنافقين الإرهابيين ، وفرض الحظر وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني ، ما هي إلا أمثلة على الجرائم العديدة للنظام الأميركي ضد الشعب الإيراني.

وكتب المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في تغريدة أخرى: "سبب غضب أمريكا على حرس الثورة وترويج الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها ضده واضح أيضًا "فحرس الثورة هو أحد الركائز الأساسية للقدرة الوطنية في ايران ، ومذل كيان الفصل العنصري الصهيوني ومعطل استراتيجيات الهيمنة الأميركية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في مؤتمر صحفي امس الاول الاثنين: "نرحب بنهج أوروبا القوي والمبدئي تجاه حرس الثورة الإسلامية وكما تعلمون ، فإن حرس الثورة الإسلامية قد صنف من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية وخاصة الإرهاب العالمي، كما فرضنا عقوبات على العديد من قادة حرس الثورة الإسلامية".

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