جيش الجمهورية الاسلامية يدين التحركات الأخيرة للمشاغبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أدان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال بيان بشدة أي تدمير للممتلكات العامة، والاخلال بأمن الشعب والبلاد، والاعتداء على حراس الأمن.

وفي هذا البيان، ايضا ادان حركة المشاغبين وقد تم التأكيد في مقر قيادة الشرطة: اليوم، يستخدم أعداء النظام الإسلامي، الذين فشلوا في مختلف مجالات العداء مع النظام الإسلامي ، أي ذريعة وأي تكتيك لحرمان الناس من الراحة والسلام، ويريدون خلق الفوضى وانعدام الامن في البلاد.

وأدان الجيش في بيانه بشدة الاعتداء على خدام الشعب في قيادة الشرطة الذين يجتهدون دائمًا بجدية وإخلاص من أجل سلامة وراحة الناس ويتم الاعتداء عليهم ظلماً، فضلاً عن إهانة المقدسات على سبيل المثال: حرق القرآن الكريم والعلم. هذه الأعمال الشائنة استراتيجية العدو الشريرة لإضعاف مكانة النظام الإسلامي وكرامة وسلامة الأمة الإيرانية وحماة أرواح الشعب والأمن.

وذكر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض إدانته الشديدة لأعمال المشاغبين، أن استقلال إيران الإسلامية وسلطتها وأمنها تحققت بفضل دماء عشرات الآلاف من الشهداء الغاليين وفي ضوء جهود أبناء الأمة الإيرانية المتحمسين في القوات المسلحة وأمة إيران العظيمة وأرواح القوات المسلحة. لن يسمح للأعداء أبدًا باستغلال الوضع والإضرار بمثل الإمام الخميني (رض) والشهداء .

وشدد جيش الجمهورية الإسلامية في ختام هذا البيان على يقظة الشعب في التعرف على العمليات النفسية والإعلامية الواسعة النطاق للأعداء والتعامل معها وطمأن الشعب الإيراني المتحمسين بأن أفراد الجيش يدعمون بشكل كامل رفاقهم في قيادة شرطة الجمهورية الإسلامية، ومستعدون للتعامل مع مؤامرات الأعداء المختلفة، وهم يدافعون عن أمن ومصالح الأمة الإيرانية ضد مؤامرات الأعداء حتى اللحظة الأخيرة.

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