اسلامي: يجب أن تنتهي العمليات النفسية ضد إيران بأسرع وقت ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي في اشارة إلى حضوره المؤتمر العام السنوي للوكالة: لكل الدول الحق في العمل في الصناعة والتكنولوجيا النووية، ومن المهام الصريحة للنظام الأساسي للوكالة توفير الارضية للوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية. نحن ملتزمون بضمانات شاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وذكر أنه في خطابه في هذه القمة سوف أذكر مواقف إيران، وقال: من الأمور التي سأذكرها حول الاتهامات الجائرة والمتكررة ضد إيران منذ عشرين عاما ادعاءات حول أماكن وهمية وليس لها علاقة بالحكومة على الإطلاق وليست في الأساس منشآت (نووية) وهي منشآت مملوكة من قبل الناس.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية: إنهم يحاولون تعطيل تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمعلومات التي تفيد بعناصر عملية التجسس ومعادين الثورة، وفي كل مرة بلغة وشكل مختلف، وهذا هو هدفهم.

وقال اسلامي: بالإضافة إلى إلقاء كلمة في هذه القمة، سأتحدث على هامش القمة مع عدد من نظرائي بناءً على الطلبات التي تم تقديمها.

وتابع القول: خلال هذه الرحلة، سألتقي مع مدير عام الوكالة الذرية رافائيل غروسي ونامل أن هذه المحادثات ستسهل حتى تنتهي هذه الأنواع من التصورات الناتجة عن الضغوط السياسية والعمليات النفسية ضد إيران في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تعديل سير الأمور على أساس العلاقات والأنظمة ونمر من هذه المرحلة بسلام.

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