حرس الثورة الاسلامية يدك مقر زمرة 'كوملة' الإرهابية في كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعرضت عدة مقرات للارهابيين المناوئين لايران في شمال العراق لقصف ونيران مدفعية مقر حمزة سيد الشهداء (ع) لحرس الثورة الاسلامية .

واكد مصدر عسكري مطلع استهداف عدة مقرات للزمر الارهابية عصر اليوم السبت بنيران مدفعية القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية .

واضاف المصدر المذكور ان هذه الخطوة تاتي ردا على الدعم الشرير للقادة والعناصر المعادية للثورة لاعمال الشغب وممارسات الاراذل والاشرار وذلك بهدف تاديب هذه الزمر وتلقينهم درسا.

وتابع ان عدة مقرات للزمر الارهابية عبر حدود شمال غرب البلاد تم استهدافها بنيران المدفعية لمقاتلي حرس الثورة الاسلامية الغيارى.

واكد هذه المصدر المطلع ان هذه الهجمات المدفعية ستتواصل .

وحاولت الزمر الارهابية في الايام الاخيرة ومن خلال استغلال الاحتجاجات الشعبيه لاثارة التوتر والرعب داخل المدن الحدودية شمال غرب البلاد .

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