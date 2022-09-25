كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا لم تتحدد طبيعته باتجاه بحر اليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب "يونهاب"، فقد كشف مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية مساء السبت، عن مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة بعد يوم من وصول حاملة طائرات أمريكية لإجراء تدريبات مشتركة.

وأطلع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب الرئيس يون سوك يول على الوضع يوم الجمعة، فيما أمر يون الجيش بالرد على الفور على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب".

ومن النادر أن يعلن المكتب الرئاسي عن إشارات تدل على استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ محتمل، مع نشر مثل هذه المعلومات عادة من قبل جيش البلاد.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال في تصريح لـ"يونهاب" إن هناك احتمالا بأن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية عندما تزور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل.

وأجرت كوريا الشمالية مرارا تجارب صاروخية باليستية منذ بداية هذا العام، وسط مخاوف من أن تكون كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربتها النووية السابعة والأولى منذ سبتمبر 2017.

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