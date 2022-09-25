اليمن.. تسجيل 213 خرقاً للهدنة من قبل قوى العدوان خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 50 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا سبعة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في شرق وشمال غرب وغرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل خرقين بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش في غرب حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل خرقين باستحداث تحصينات في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وكذا في شمال حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 125 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في ملعاء ورغوان والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في عصيفرة وحيفان ومقبنة بمحافظة تعز وفي بني حسن والمزرق وحرض بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش في المدافن والملاحيظ والبقع بمحافظة صعدة وفي شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، وكذا مواقع المرابطين في العمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.

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