تحالف العدوان يرتكب 122 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 37 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد بتسجيل أربعة خروقات باستحداث تحصينات في مقبنة بمحافظة تعز، وخرق بتعزيزات عسكرية في جبهة الأحطوب في تعز.

وأكد المصدر رصد 61 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 18 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش في البلق الشرقي والطلعة بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش في المزرق وميدي وحرض بمحافظة حجة، وباتجاه مواقع المرابطين في حيس بمحافظة الحديدة وكذا باتجاه مواقع الجيش في العمود بوادي جارة بجيزان وجبل العمدة والشبكة بنجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 34 ألفاً و563 خرقاً، النصيب الأكبر منها في محافظة الحديدة بواقع 14 ألفاً و504 خروقات، وتوزعت بقية الخروقات على مختلف المحافظات.

وأعلن المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين، تبدأ من 2 أبريل الجاري، تتوقف بموجبها العمليات العسكرية بين اليمن وقوى التحالف ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة الذي يحاصره التحالف أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

وشنت السعودية، في 26 أبريل 2015، هجوما واسع النطاق على اليمن، أفقر دولة عربية، في شكل تحالف بمساعدة وضوء أخضر من الولايات المتحدة، بحجة عودة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي للسلطة.

/انتهی/